Women beffate per un tiro a san martino 

S. Martino di L. 68

Dinamo Sassari 66

Alaman S. Martino : D'Alie 6, Scott 21, Cvijanovic 4, Hobbs 8, Sabel 16, Guarise 2, Mioni ne, Gilli 8, Del Pero 3, Pilatone ne, Ciccotti ne, Donato ne. Allenatore Piazza.

Banco di Sardegna SS : Richards 8, Carangelo 16, Poindexter 13, Boros 2, Treffers 20, Sammartino ne, Trozzola 2, Spinelli, Egwoh, Spinelli 5. Allenatore Citrini

Arbitri : Berlangieri, Martellosio e Castellano.

Parziali : 14-19, 33-28, 48-41.

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno nella A1 femminile della Dinamo Women. La squadra sassarese perde in volata sul parquet del San Martino di Lupari, che vendica la sconfitta dell'andata. A spostare la bilancia verso le venete sono i rimbalzi: ben 44 (con 16 offensivi) per le padrone di casa, mentre la squadra sassarese ne ha recuperati appena 27 e soltanto 4 in attacco. Questo ha consentito al San Martino di disporre di una decina di tiri in più che hanno fatto la differenza.

La Dinamo Women era anche partita bene schizzando sul +7 e restando in vantaggio quasi sempre, ma il break di 8-0 prima dell'intervallo ha consegnato il vantaggio e l'inerzia alla formazione veneta.Carangelo e compagne sono finite a -12 ma con un parziale di 14-0 nell'ultimo quarto l'hanno rimessa in piedi. Nel finale però Scott è stata implacabile: canestro e libero, ancora due liberi per chiuderla, mentre la tripla di Carangelo è andata sul ferro e l'ultima azione è stata gestita dalle venete. ( g.m. )

