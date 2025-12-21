Trovato morto il 16enne di Novara 

Torino. Le ultime speranze di ritrovare Dario Cipullo sano e salvo si sono infrante davanti a un corso d'acqua. Il corpo dello studente 16enne, giovanissima promessa del rugby (giocava nella under 18 del Novega), galleggiava ormai privo di vita nel Canale Cavour, oltre la periferia di Novara. Le ricerche duravano da un giorno e mezzo, da quando, nella notte fra venerdì e sabato, dopo una festicciola con amici e compagni di squadra, il ragazzo era scomparso nel nulla.

Marina Chiarelli, assessore regionale, avvocato e amica di lunga data della famiglia, parla di “tragico incidente”: «Quello che sembra trasparire – dice – è che non si è trattato di un gesto volontario. A non essere chiaro è il motivo che ha portato Dario proprio in quel punto. Nessuno riesce a spiegarselo. Confidiamo nel lavoro degli investigatori».

La Procura ha aperto un fascicolo e disporrà l'autopsia. Il resto è affidato alle indagini dei carabinieri. Il sedicenne aveva cenato con gli altri ragazzi in un appartamento in corso della Vittoria. Al momento di rincasare, però, non è stato riaccompagnato nel suo quartiere ma in una zona leggermente più lontana, nei paraggi di un supermercato, nel cui parcheggio è stato visto intorno all'una di notte. Poi, il nulla. La mamma aveva attivato il localizzatore del cellulare ma nelle prime ore del mattino, quando si è resa conto che Dario non era ancora arrivato, ha verificato che il telefonino era spento: una cosa molto insolita. Dai primi accertamenti è risultato che il “blackout” dell'apparecchio era scattato qualche minuto prima delle 2. Però, a quanto pare, il giovane aveva mandato un vocale a un amico farfugliando parole indecifrabili.

Le ricerche sono cominciate subito. Polizia locale, carabinieri e protezione civile hanno setacciato la zona senza risultati insieme ai cani molecolari. Solo ieri mattina, quando si è alzata la foschia, un elicottero dei vigili del fuoco ha individuato il corpo.

Il rebus degli ultimi spostamento di Dario resta ancora da risolvere. Secondo quanto è trapelato, qualcuno avrebbe riferito di avere visto il 16enne camminare nella notte verso la zona di Agognate, lontana circa quattro chilometri dal luogo dove era stato lasciato. Il 16enne, dichiara Sergio Manto, presidente del Comitato regionale della federazione Rugby, «lascia un vuoto immenso». “Ci piace credere – scrive su Facebook il club dell'Amatori rugby Novara – che Dario faccia il tifo e ci guardi da lassù”.

