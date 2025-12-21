Scontro tra imbarcazioni sul Nilo, muore una turista italiana 

l’Aquila. Momenti di terrore sul Nilo dove ieri una crociera si è trasformata in tragedia. Una cittadina italiana, che sarebbe originaria dell’Aquila, è deceduta per le ferite riportate dopo che la nave a bordo della quale viaggiava si è scontrata con un'altra imbarcazione nella zona di Luxor, nel sud dell'Egitto, un'area molto frequentata dai turisti per le bellezze architettoniche, archeologiche e naturali. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, erano da poco passate le 19 ora locale, quando la nave Royal Beau Rivage, a bordo della quale viaggiavano decine di italiani, ha urtato il battello a circa 30 chilometri dalla nota località egiziana. Lo speronamento ha causato la distruzione di quattro cabine della Royal. La donna sarebbe rimasta ferita a un polmone cadendo nella sua cabina e poi nonostante i tentativi di soccorrerla è morta poco dopo. I funzionari del consolato d'Italia si sono messi immediatamente in contatto col coniuge della cittadina italiana - di cui al momento non si conoscono le generalità - e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. La Farnesina ha fatto sapere che sta seguendo la vicenda insieme all'ambasciata italiana al Cairo e sono in corso verifiche sugli altri italiani presenti sulla nave. Informato dei fatti il ministro degli Esteri Antonio Tajani «ne segue l'evoluzione». L'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha confermato la dinamica dell'incidente, precisando che al momento non si hanno notizie del coinvolgimento di altri italiani, sarebbero tutti in salvo. Non è la prima volta che una crociera sul Nilo si trasforma in un incubo. A fine ottobre un incendio aveva devastato una nave a bordo della quale viaggiavano una sessantina di italiani, poi tratti in salvo. L'incendio scoppiato a bordo per ragioni non del tutto chiare ha rischiato di trasformare il viaggio dei connazionali in tragedia.

RIPRODUZIONE RISERVATA