Fugge dopo l’estorsione e investe un carabiniere che spara e lo ferisce 

PISA. È piantonato in ospedale, in stato di arresto per rapina, tentata estorsione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un ventenne di nazionalità albanese ferito a una spalla sabato sera da due dei cinque colpi di pistola sparati dai carabinieri durante un tentativo di fuga in auto durante il quale un militare è stato investito. Il giovane arrestato è accusato di aver provato a estorcere 1.000 euro a un minorenne. Pur avendo perso sangue, non è in pericolo di vita: i proiettili non hanno lesionato organi vitali. Dopo 12 chilometri di fuga ha dovuto fermarsi a Montopoli Val d’Arno, in provincia di Pisa, dove ha chiesto soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Empoli.

La vicenda ha avuto origine a Bientina prima dell’ora di cena. I carabinieri sono intervenuti su richiesta di una donna nordafricana residente a Buti, che aveva denunciato un’aggressione subita dal figlio minorenne: il ragazzo era stato rapinato del cellulare e successivamente minacciato con una richiesta di riscatto di 1.000 euro per riaverlo. I due giovani avevano fissato un appuntamento per la consegna del denaro.

Quando la pattuglia dell’Arma è arrivata in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, il minore era accerchiato da due aggressori. I militari si sono qualificati per procedere al controllo, ma uno dei due aggressori è salito a bordo di una Renault Megane e ha investito un carabiniere, dandosi alla fuga a forte velocità; il complice è scappato a piedi ed è tuttora ricercato. Durante l’inseguimento sono stati esplosi cinque colpi verso l’auto.

Il carabiniere ferito è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso di Pontedera e dimesso con una prognosi di cinque giorni. L’Arma ha informato il consolato albanese e le indagini proseguono per individuare il secondo responsabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA