La rassegna.
22 dicembre 2025

La rinascita del vinile tra cuore e affari 

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 

Le mode, si sa, fanno giri immensi e poi ritornano, un po’ come gli amori cantati da Antonello Venditti. Ed è proprio a cavallo tra la buona musica e il vero amore, che la passione per vinili e sound vintage sta riconquistando la scena, il mercato e i cuori di tanti buoni ascoltatori.

L’appuntamento

Da 11 anni, il “Vinyl Sardinia” accoglie in città fiumi di appassionati, collezionisti o semplici curiosi di “puntine”, 33 e 45 giri. Una fiera tutta sarda, l’unica riconosciuta in ambito nazionale, che nel suo appuntamento annuale, ieri a Sa Manifattura ha messo in mostra oltre 10mila dischi e 10 stand espositivi. Un momento di festa capace di attirare tante generazioni, compresi i giovani. «Abbiamo dischi per tutti, musica dagli anni Cinquanta ad oggi, dai Pink Floyd e i Rolling Stones a Salmo». Racconta Gabriele Gentile, organizzatore della fiera, «un evento che ci riempie di orgoglio. Non è solo fatto di musica: oltre ai vinili, qui si scambiano racconti e storie personali, che legano ognuno di noi a questo mondo». Gino Scarpa, invitato a moderare l’incontro con gli artisti, parla di una giornata «come diremmo a Cagliari “stravanata”, già dalle 9:30 la sala era piena di appassionati, richiamati dal vinile oltre che dagli eventi di musica dal vivo».

Ospite d’onore della mattinata la leggenda del rock cagliaritano, Joe Perrino, al secolo Nicola Macciò. Quarant’anni di successi internazionali, omaggiati con una performance live del disco “Rane ‘n’ Roll - Reloaded” - Joe Perrino & The Mellowtones, una reinterpretazione dello storico album, pietra miliare del rock sardo. «Già dai primi brani si percepisce tutto l’impegno e l’affetto dei tanti artisti e amici che ci hanno lavorato. Questo mi rende davvero onorato» spiega emozionato dal firmacopie il rocker.

Il grande ritorno

Che si abbiano 60 o 20 anni (come alcuni dei presenti a Sa Manifattura), il fascino del vinile vive oggi una grande rimonta. Una moda? Forse. Ma capace di combattere l’inarrestabile potenza della musica digitale. Una passione, quella per i dischi neri in pvc, che spesso si tramanda di generazione in generazione, com’è successo a Lorenzo Acquas, ventiseienne di Quartu, o a Elena Massidda, che ormai ha lasciato l’Isola ma che non vede l’ora di tornare a casa per stare accanto al giradischi e rispolverare una collezione curata negli anni dai genitori.

Lorenzo ha trovato proprio quello che cercava e anche qualcosa di inaspettato: «È il bello di eventi come questo. Spesso ci si fa conquistare e si resta piacevolmente sorpresi, oltre al fatto che esiste una splendida comunità di collezionisti in cui ci si conosce quasi tutti». Un vero appassionato che, tra le sue collezioni, conta più di 300 cassette, e circa 450 tra vinili e cd, oltre a più di 1700 bootleg (registrazioni audio di concerti dal vivo) dei Deep Purple.

Stampe originali, ristampe, categorie di conservazione (da poor, good, fino alla mint): i collezionisti sanno bene come fare gli affari migliori alla ricerca, tra gli stand, di un disco o un’edizione in particolare. Solo uno dei tanti titoli sulla lista dei desideri che chissà se proprio in questi giorni il Vinyl festival, un po' come Babbo Natale, non li abbia esauditi.

