VaiOnline
Le modalità.
18 novembre 2025 alle 00:30

Voti in trentesimi, 45 minuti di tempo per ogni verifica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'abolizione del numero chiuso della facoltà di Medicina - voluto dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini – ha creato malumori e proteste soprattutto tra gli studenti che si troveranno a fare i conti col tetto massimo di immatricolazioni stabilite dal Miur.

Test impegnativi e tempi brevi. I corsi intensivi iniziati a settembre per gli oltre 1400 iscritti e conclusi il 29 ottobre, hanno messo a dura prova anche i docenti. Ora invece è arrivato il momento delle “prove filtro” in simultanea in tutta Italia: primo appello giovedì 20 novembre, secondo il 10 dicembre. In città si terranno alla Fiera. Tre gli esami da superare: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ogni prova prevede 31 domande e 45 minuti di tempo, mentre il voto sarà espresso in trentesimi. Quindici quesiti saranno a risposta multipla, mentre gli altri 16 saranno “a completamento”. Se lo studente supererà con almeno 18/30 ognuna delle tre prove, entrerà nella graduatoria nazionale. Con la possibilità, qualora resti escluso, di ripiegare sui corsi alternativi – Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia e Farmacia Industriale, Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali, alcuni corsi tra le Professioni sanitarie – scelti al momento dell’iscrizione e conservando i Cfu acquisiti nel semestre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario

Otto morti, nessuno paga

Risarcimenti fermi per le vittime di Monte Pino e di Olbia 
Andrea Busia
Energia

Pale eoliche sulla rotta dei tonni

Carloforte, via libera del ministero all’Ambiente, ma non c’è l’ok della Cultura 
Enrico Fresu
Il progetto

Ponte sullo Stretto, c’è un nuovo stop

No della Corte dei Conti al contratto tra ministero e società concessionaria 
Gorizia

Muore per salvare la vicina dalla frana

Maltempo in Friuli: la vittima è un 32enne, individuato il corpo della donna 
Il conflitto

Zelensky a Parigi: «Accordo storico»

Impegno di Macron a rafforzare in dieci anni l’infrastruttura militare ucraina 