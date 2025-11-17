VaiOnline
Roma.
18 novembre 2025 alle 00:31

Colpo in via Condotti: sfondano con l’auto la vetrata di Vuitton 

Roma. Sono arrivati con un suv nero davanti al magazzino della boutique di lusso nel centro della Capitale poi, dopo aver spaccato la vetrata e forzato la saracinesca, sono entrati all'interno facendo razzia di borse e capi griffati. Colpo grosso nella notte da Louis Vuitton nel cuore di Roma. Da una prima stima il bottino ammonta a circa 300mila euro. L'allarme è scattato intorno all’1.40 quando sono arrivate diverse chiamate al Numero unico di emergenza 112. Sul posto la polizia che ha avviato indagini per risalite ai responsabili. Da una prima ricostruzione degli investigatori, ad agire è stata una banda di tre uomini.

Il furto è stato messo a segno in una manciata di minuti. I responsabili, a volto coperto e torce alla mano, sono entrati nel magazzino sul retro del negozio in via Mario de' Fiori e, dopo essersi impossessati di 140 prodotti tra costosissime borse e altri capi della nota maison, sono scappati a tutta velocità con il bottino. Al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza ad ampio raggio che potrebbero aver ripreso i ladri in azione e immortalato la via di fuga. Sotto la lente anche i frame dei giorni precedenti in cui, con ogni probabilità, i malviventi hanno messo a segno sopralluoghi per studiare nei minimi particolari il colpo che è stato realizzato da ladri esperti. Da chiarire, inoltre, se possa esserci un legame con precedenti furti in negozi di lusso al centro di Roma.

