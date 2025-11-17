Le gemelle Kessler escono di scena insieme 

Sono uscite di scena insieme, come avevano lasciato presagire in più occasioni. Le gemelle Alice e Ellen Kessler sono morte nella loro casa in Germania, vicino a Monaco di Baviera: avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa dalla legge tedesca. Avevano 89 anni. In Italia dal 1961, le gemelle Kessler si imposero subito per la loro avvenenza, per la bravura e per la simpatia. Indimenticabile la sigla di apertura di Studio Uno, in Rai, “Da-da-un-pa”. Un successo crescente, in tv e al cinema. Il cordoglio del mondo dello spettacolo e della televisione.

