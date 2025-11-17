VaiOnline
L’addio
18 novembre 2025 alle 00:31

Le gemelle Kessler escono di scena insieme 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono uscite di scena insieme, come avevano lasciato presagire in più occasioni. Le gemelle Alice e Ellen Kessler sono morte nella loro casa in Germania, vicino a Monaco di Baviera: avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa dalla legge tedesca. Avevano 89 anni. In Italia dal 1961, le gemelle Kessler si imposero subito per la loro avvenenza, per la bravura e per la simpatia. Indimenticabile la sigla di apertura di Studio Uno, in Rai, “Da-da-un-pa”. Un successo crescente, in tv e al cinema. Il cordoglio del mondo dello spettacolo e della televisione.

l a pagina 37

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario

Otto morti, nessuno paga

Risarcimenti fermi per le vittime di Monte Pino e di Olbia 
Andrea Busia
Energia

Pale eoliche sulla rotta dei tonni

Carloforte, via libera del ministero all’Ambiente, ma non c’è l’ok della Cultura 
Enrico Fresu
Il progetto

Ponte sullo Stretto, c’è un nuovo stop

No della Corte dei Conti al contratto tra ministero e società concessionaria 
Gorizia

Muore per salvare la vicina dalla frana

Maltempo in Friuli: la vittima è un 32enne, individuato il corpo della donna 
Il conflitto

Zelensky a Parigi: «Accordo storico»

Impegno di Macron a rafforzare in dieci anni l’infrastruttura militare ucraina 