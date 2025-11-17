VaiOnline
Pavia.
18 novembre 2025 alle 00:31

Garlasco, terzo no del Riesame al sequestro di telefoni e pc dell’ex procuratore Venditti 

Pavia . Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato, su ricorso dell’avvocato Domenico Aiello, anche il secondo decreto di sequestro dei dispositivi, tra cui telefoni e pc, dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato nel filone sul caso Garlasco che lo vede accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo l’accusa avrebbe favorito l’archiviazione nel 2017 del fascicolo riguardante Andrea Sempio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Un primo annullamento, sempre da parte dei giudici, risaliva al 17 ottobre dopo perquisizioni e sequestri del 26 settembre. Un ulteriore annullamento da parte del Riesame bresciano del decreto di sequestro degli stessi dispositivi aveva riguardato la tranche d’indagine su Venditti e altri sul cosiddetto “Sistema Pavia”. La difesa di Venditti depositerà un’istanza per la restituzione dei dispositivi informatici, sequestrati lo scorso 26 settembre. Intanto, la Procura di Brescia farà ricorso per Cassazione contro il provvedimento.

