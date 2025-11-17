VaiOnline
Milano.
18 novembre 2025 alle 00:31

Tifosa norvegese palpeggiata in bagno a San Siro 

Milano . Era andata in bagno perché si sentiva poco bene. Qui, secondo il racconto messo a verbale, sarebbe stata palpeggiata nelle parti intime da un giovane poi identificato in un addetto alle pulizie dello stadio, un 25enne di origine egiziana regolare in Italia. La vittima è una ragazza norvegese di 24 anni, studentessa a Milano, che era andata allo stadio San Siro per vedere la partita Italia-Norvegia e fare il tifo per il suo Paese.

La ragazza ha riferito agli inquirenti di essersi sentita poco bene durante la partita e di essere quindi andata in bagno, accompagnata da un’amica che è rimasta fuori. All’interno del locale c’era il giovane che si sarebbe avvicinato da dietro e l’avrebbe toccata nelle parti intime. Una volta uscita dal bagno, ha raccontato l’accaduto all’amica che le ha consigliato di denunciare tutto alle forze dell’ordine. Fuori, all’altezza del bar dello stadio, la ragazza ha riconosciuto il 25enne e l’ha indicato agli steward che l’hanno fermato e subito portato al posto di polizia presente allo stadio. Il giovane si è difeso raccontando di essersi avvicinato per soccorrerla. Sull’episodio indaga la polizia e ora il ragazzo è indagato a piede libero per violenza sessuale.

