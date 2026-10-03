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04 ottobre 2026 alle 00:18

Volti, sfide e novità Tutto lo sport isolano 

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Questa sera alle 21 torna il Tg Videolina Sport. Con Luca Neri in studio (nella foto), il racconto del Trofeo de Vallecas, con la sfida tra Cagliari e Rayo Vallecano, e l’andamento in nazionale dei giocatore rossoblù. E poi la Torres, impegnata a Campobasso, la prima al PalaSerradimigni per la nuova Dinamo di Vitali, tutte le classifiche dei campionati di calcio tra Serie D, Eccellenza e Promozione e le partite della Serie B Interregionale di basket e dell’A2 femminile.

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