Volti, sfide e novità Tutto lo sport isolano 

Questa sera alle 21 torna il Tg Videolina Sport. Con Luca Neri in studio (nella foto), il racconto del Trofeo de Vallecas, con la sfida tra Cagliari e Rayo Vallecano, e l’andamento in nazionale dei giocatore rossoblù. E poi la Torres, impegnata a Campobasso, la prima al PalaSerradimigni per la nuova Dinamo di Vitali, tutte le classifiche dei campionati di calcio tra Serie D, Eccellenza e Promozione e le partite della Serie B Interregionale di basket e dell’A2 femminile.