Volontari in campo nella periferia per ripulire una discarica abusiva 

Scopa, guanti e paletta, i volontari di Plastic Free nella sezione di Sestu sono pronti ad entrare in azione. Appuntamento domenica dalle 17.30 in Corso Italia, angolo via Bologna. Una zona che confina con la campagna, e spesso si trasforma in discarica abusiva. I volontari si dedicheranno a ripulirla, e la partecipazione è aperta a tutti. Basta scannerizzare il codice Qr nella locandina, o contattare la referente, Laura Betti. Si consiglia un abbigliamento comodo, e scarpe chiuse. «Dedicare un pomeriggio a questo è un gesto semplice ma importante, per migliorare l’ambiente intorno a noi», è l’invito di Laura Betti. In passato hanno partecipato tanti volontari anche giovanissimi, qui e in altre zone, raccogliendo tonnellate di rifiuti di ogni genere e segnando un punto importante nella lotta contro l’inciviltà.

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