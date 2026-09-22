SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
23 settembre 2026 alle 00:36

Volontari in campo nella periferia per ripulire una discarica abusiva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scopa, guanti e paletta, i volontari di Plastic Free nella sezione di Sestu sono pronti ad entrare in azione. Appuntamento domenica dalle 17.30 in Corso Italia, angolo via Bologna. Una zona che confina con la campagna, e spesso si trasforma in discarica abusiva. I volontari si dedicheranno a ripulirla, e la partecipazione è aperta a tutti. Basta scannerizzare il codice Qr nella locandina, o contattare la referente, Laura Betti. Si consiglia un abbigliamento comodo, e scarpe chiuse. «Dedicare un pomeriggio a questo è un gesto semplice ma importante, per migliorare l’ambiente intorno a noi», è l’invito di Laura Betti. In passato hanno partecipato tanti volontari anche giovanissimi, qui e in altre zone, raccogliendo tonnellate di rifiuti di ogni genere e segnando un punto importante nella lotta contro l’inciviltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Differenziata

La plastica trasferita nella Penisola

l RAIS, RAVÌ
Consiglio

Nuove presidenze, nel Campo largo la fronda dei cespugli

I piccoli partiti fanno la voce grossa: Avs reclama una delle commissioni 
Raccolta differenziata

Plastica smaltita negli impianti della Penisola

A settembre trasferite 2.500 tonnellate, altre 2.600 partiranno nei prossimi giorni 
Massimiliano Rais
Università

Tre restano in corsa sui gradini di un podio pronto da scalare

Oggi si torna alle urne per il Rettore Pintore si ritira: «Il voto è sovrano» 
Emanuele Floris
La storia

L’antico quadro perduto torna a casa dopo 70 anni «Noi, cacciatori d’arte»

L’impresa della Pro Loco di Gesico: l’opera ritrovata in un deposito a Napoli 
Severino Sirigu
la polemica

«Limite agli stranieri, lo voleva Mattarella»

Meloni: quando lui era ministro redigeva circolari per evitare concentrazioni 
Torino

Investito in bici, muore a sette anni

Il bimbo travolto da un’auto mentre andava a scuola insieme a suo padre 