La plastica trasferita nella Penisola 

L’emergenza legata allo smaltimento della plastica per ora si attenua ma resta l’incertezza. Ieri vertice all’assessorato regionale dell’Ambiente. I consorzi che si occupano del riciclo: «A settembre trasferite dalla Sardegna verso gli impianti della penisola circa 2.500 tonnellate di materiale ma la crisi potrebbe ripresentarsi». I Comuni chiedono maggiore condivisione delle informazioni e chiarezza sulle scelte operative. Intanto la provincia del Medio Campidano ha deciso di riaprire la discarica di Villacidro per fronteggiare il problema dei rifiuti.
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