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23 settembre 2026 alle 00:39

Trasporto marittimo, due tratte a Grimaldi 

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Due tratte – Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, e Napoli-Cagliari-Palermo – affidate a Grimaldi, ancora aperta la procedura per la Genova-Porto Torres (oggi operata da Tirrenia) per un valore di 54.887.902 euro.

Manovre sul fronte della continuità marittima, con l’aggiudicazione a Grimaldi Euromed, che ha gestito il servizio finora, e continuerà per altri cinque anni, con tre corse alla settimana. Ma scoppia la polemica.

«Ho sempre pensato che prendere la nave da Arbatax per Civitavecchia alle 2 di notte sia stata una barbarie e un’onta per noi ogliastrini. Ho chiesto che si tornasse a un minimo di civiltà, e la mia richiesta è stata accolta, prima dall’assessorato, poi dal ministero», scrive sui social Salvatore Corrias (Pd), spiegando che «il nuovo capitolato prevede che la partenza da Arbatax per Civitavecchia avvenga entro le 24, che il tempo massimo di traversata si riduca, tanto da arrivare a Civitavecchia alle 8.30 e non più alle 11. E la capacità dei passeggeri crescerà da 800 a 1.000, e crescerà fino a 1500 la capacità di metri lineari per il trasporto delle autovetture».

La replica di Nicola Salis, presidente provinciale di FdI Ogliastra: «Vittoria targata FdI, nata dal lavoro di squadra del sindaco di Tortolì Marcello Ladu e del nostro deputato e presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, che ha promosso un tavolo anche con il gruppo armatoriale. Mentre noi costruivamo soluzioni concrete, la Giunta Todde si è limitata a chiedere il ritiro dei bandi con la sola scusa di non essere stata consultata».

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