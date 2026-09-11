Volo dal balcone, i pm ascolteranno il compagno di Denise 

Roma. I pm di Velletri ascolteranno il compagno di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal terrazzo della sua abitazione ad Ariccia. L’uomo era in casa al momento della tragedia. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Carlo Villani, vogliono ricostruire le ultime ore di vita della 35enne e chiarire ogni aspetto della vicenda. Denise era uscita nel 2018 dal programma di protezione nel quale era stata inserita dopo l’omicidio della madre.

I magistrati hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione insieme ai carabinieri per ulteriori rilievi. Il fascicolo è stato aperto per istigazione al suicidio, ipotesi di reato che consente ulteriori accertamenti oltre all’autopsia, eseguita venerdì. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il cellulare della donna, che sarà analizzato per ricostruire gli ultimi contatti prima della tragedia.

La vicenda riporta alla memoria la storia di Lea Garofalo, che aveva scelto di collaborare con la giustizia e sfidare la ’ndrangheta. Nel 2009 fu uccisa dall’ex compagno e padre di Denise, Carlo Cosco, con altri complici della cosca calabrese. La donna era stata attirata a Milano con un inganno, quindi assassinata e il corpo distrutto. Denise, allora adolescente, aveva lasciato il programma di protezione con la madre ed era poi diventata testimone contro il padre. A Milano si valuta ora di piantare un albero in memoria di Denise accanto alla magnolia dedicata alla madre nel Parco Sempione. Il sindaco Giuseppe Sala ha detto che «un’occasione potrebbe essere quella di metterne un’altra lì vicino». L’Associazione nazionale magistrati ha ricordato Denise come una donna coraggiosa, rimasta accanto alla madre e poi testimone di giustizia.

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