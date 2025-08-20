Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa 

Milano. È arrivato all'aeroporto di Malpensa con una bottiglietta piena di benzina e un martello. Tra i viaggiatori del Terminal 1 ha dato in escandescenze, gettando il liquido infiammabile sui banchi del check-in e poi dandogli fuoco, prima di essere bloccato.

Momenti di terrore ieri mattina nello scalo milanese affollato di vacanzieri in partenza per le ferie. L'allarme è scattato intorno alle 10,30. Vedendo le fiamme e il fumo al gate 13 la gente è scappata, trascinando i bagagli, temendo un attentato mentre l'uomo visibilmente alterato, che poi si è scoperto essere un ventottenne originario del Mali, residente a Milano con un permesso per protezione sussidiaria, ha iniziato a prendere a martellate i monitor con le indicazioni sui voli, causando un rumore simile a quello degli spari.

«Ho visto il banco del check in di fronte al mio a fuoco. Ho sentito scoppi e visto un uomo con una maglia bianca, una mascherina chirurgica azzurra e un cappello che urlava. Ho iniziato a correre con mio marito», racconta Sophie, una turista inglese. Come lei, tanti sono tornati con la mente ad altri attentati, come quello del 2016 all'aeroporto di Bruxelles, con due esplosioni nelle file del check in che causarono la morte di 16 persone oltre che dei due attentatori kamikaze. «Follia», c'è chi ha commentato sui social, «pensavo di morire».

Subito un addetto ha cercato di spegnere le fiamme mentre poco distante è intervenuto un responsabile di Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi, che ha atterrato il giovane gettandoglisi addosso con un estintore come scudo, dopo avergli chiesto inutilmente di mettere giù il martello. In suo aiuto sono arrivati alcuni passeggeri e gli addetti alla sicurezza di Sea, che hanno disarmato lo straniero, e la polizia. Il giovane è stato arrestato dalla Polaria con l'accusa di danneggiamento aggravato. Nel frattempo i vigili del fuoco di Malpensa hanno evacuato il terminal e messo in sicurezza la zona dove si erano sprigionate fiamme e soprattutto fumo.

