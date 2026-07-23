Vitello e Panadas: weekend di gusto 

Sarà un weekend dedicato alla buona tavola quello che sta per iniziare a Cuglieri. Tra domani e domenica, infatti, sono in programma la sagra del vitello e l’evento Panadas, eccellenza culinaria che racconta la storia del territorio che gode della denominazione agroalimentare tradizionale Pat.

Il programma

Si parte domani alle 19 con il convivio speciale nella piazza del Centro servizi a Santa Caterina con la sagra del vitello. La serata sarà accompagnata dall’organettista Giuliano Armas per far danzare con la musica folk sarda, alle 18. Seguirà il dj set con Sandro Murru, a partire dalle 22. L’appuntamento è organizzato dall’associazione Caddos in festa di Cuglieri, presieduta da Luisa Carriere, con il patrocinio del Comune e il contributo della Coldiretti di Oristano. Il giorno dopo, domenica, invece, spazio alla Panadas: una giornata intensa, a cominciare dall’itinerario gastronomico che dalle 11 si dipanerà per via Basilica, via Mannu, Santa Maria, via Spano e vico Teatro. Durante la giornata ci saranno il laboratorio di preparazione de sa panada a cura di Angelina Diligu, custode dell’antica ricetta per una tradizione che si trasmette, e il laboratorio del torrone a cura di Adriano Demurtas di Tonara. La Parrocchia organizza la pesca miracolosa con tanto divertimento e sorprese per tutti.

Alla scoperta delle radici storiche e religiose del paese: le visite guidate alla basilica di Santa Maria ad Nives, al cimitero monumentale, al bel parco del Seminario pontificio e al suggestivo museo del Telaio delle sorelle Mariangela e Anna Fara. Nel chiostro in via Basilica la mostra allestita de Sos Cotzulados, la maschera antropomorfa cuglieritana. Il folklore sardo: con il gruppo Nostra Signora de su Nie di Suni, poi i gruppi di Mogoro, Santa Giusta, Orgosolo e Bosa, quindi Gli Amici del folklore di Nuoro, poi le associazioni culturali di Biddobrana di Villaurbana, gli Scalzi di Cabras e Amistade di Ilbono. Alle 21 spettacolo folk, danze popolari del Salento con la compagnia Arakne Mediterranea e l’organettista Letizia Diligu e Dirilliana.escursioni alle domus de janas di Serruggiu, alle fonti di Tiu Memmere e all’antico maniero di Casteddu Etzu. Organizza Gurulis Nova Aps con il Centro commerciale naturale per Vivi Cuglieri 2026, la collaborazione di associazione Marafé, Sos Cotzulados, Cuglieri excursions, S’Arky rent e il contributo di Regione e Comune. ( j. p. )

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