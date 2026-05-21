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Selargius.
22 maggio 2026 alle 00:36

Visite gratuite per tutti e primo soccorso al Villaggio della salute  

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Visite mediche gratuite, dimostrazioni di primo soccorso, e gli uffici dei Servizi sociali che si avvicinano ai cittadini. Tutto concentrato nel Villaggio della salute e della solidarietà, iniziativa organizzata dagli assessorati ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili del Comune di Selargius. L’appuntamento è per sabato 30 maggio, dalle 9 alle 13,30 in piazza Si ‘e Boi. «Un’importante e utile giornata dedicata alla salute e alla solidarietà», spiegano gli assessori Sandro Porqueddu e Rita Ragatzu. «Grazie alla disponibilità di tanti medici e associazioni i selargini avranno la possibilità di effettuare screening e visite gratuite: una risposta concreta che come amministrazione abbiamo pensato di dare a chi purtroppo continua a scontrarsi con i tempi spesso inaccettabili della sanità pubblica e magari non ha la possibilità di accedere a quella privata. Pensiamo», aggiungono i due assessori comunali, «che il diritto alla salute sia uno dei più inviolabili e sacri, così abbiamo pensato di fare qualcosa di tangibile e utile per la comunità».

Durante la mattina sarà possibile fare visite senologiche (su prenotazione), diabetologiche, oculistiche - anche pediatriche - ma anche con nutrizionista e neurologa. Non solo: ci saranno dimostrazioni pratiche di primo soccorso e manovre salvavita, l’autoemoteca dell’Avis. «Un’occasione per prendersi cura di se stessi e anche per conoscere i Servizi sociali del nostro Comune, presenti sul posto e a disposizione dei cittadini», concludono Ragatzu e Porqueddu, «e per far conoscere una parte del prezioso lavoro che quotidianamente i nostri uffici portano avanti in silenzio». (f. l.)

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