VaiOnline
L’evento
22 maggio 2026 alle 00:39

Coppa America, Cagliari accende la sfida 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La festa è iniziata, la parola passa oggi al campo di gara, lo splendido Golfo degli Angeli. La Coppa America accende i riflettori su Cagliari, teatro delle sfide preliminari, con Luna Rossa che, giocando in casa, vuole fare bella figura. Al Bastione di Saint Remy la cerimonia inaugurale con due ministri, Abodi (Sport) e Mazzi (Turismo). L’occasione per mettere in vetrina anche le tradizioni popolari della Sardegna. In serata, nell’area portuale, il taglio del nastro. La splendida giornata ha regalato bellissime cartoline della città. Foto di Stefano Anedda.

alle pag. 2, 3

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Salva casa, stop della Consulta: «Incostituzionale la legge sarda»

Illegittimi sette articoli. La Giunta: «L’impianto regge» 
L’evento

Prime prove, vola Luna Rossa Da oggi via alle sfide tra le onde

Alle 15 le otto barche si affrontano davanti a Sant’Elia Outerridge (New Zealand): «Entriamo in acque nemiche»  
Carlo Alberto Melis
L’inchiesta

Tentata concussione, ai domiciliari il sindaco

Franco Saba avrebbe cercato, con un dirigente dell’azienda energetica, di far assumere un consigliere 
Fabio Ledda
Verso il voto

La Maddalena, l’eterna attesa del rilancio

Polo nautico all’Arsenale, un piano per Caprera e stop al turismo usa e getta: le ricette dei candidati 
Caterina De Roberto
Turismo

New York-Olbia, il sogno si avvera

Atterrato il volo Delta. Il sindaco Nizzi: «Ora, collegare la costa all’interno» 
Tania Careddu
I conti

L’Europa vede nero sulla crescita

Italia tra gli ultimi. E il debito al 139,2% del Pil supera quello greco 