Coppa America, Cagliari accende la sfida 

La festa è iniziata, la parola passa oggi al campo di gara, lo splendido Golfo degli Angeli. La Coppa America accende i riflettori su Cagliari, teatro delle sfide preliminari, con Luna Rossa che, giocando in casa, vuole fare bella figura. Al Bastione di Saint Remy la cerimonia inaugurale con due ministri, Abodi (Sport) e Mazzi (Turismo). L’occasione per mettere in vetrina anche le tradizioni popolari della Sardegna. In serata, nell’area portuale, il taglio del nastro. La splendida giornata ha regalato bellissime cartoline della città. Foto di Stefano Anedda.

alle pag. 2, 3