Vincita da 50mila euro al 10eLotto 

Una giocata da 50mila euro: la fortunata vincita è stata centrata con il 10eLotto nel concorso di giovedì 10 settembre in una ricevitoria di via Bacaredda. Impossibile sapere chi ha messo a segno un “9 Oro”, indovinando appunto nove numeri e quello “oro” con una giocata da un euro: inevitabilmente è scattata la caccia al fortunato giocatore.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi da inizio anno. Diverse le vincite centrate in Sardegna dall’inizio dell’anno. A fine luglio a Sanluri una persona ha giocato 4 euro al 10eLotto portandone a casa 100mila. La dea bendata aveva fatto tappa nella tabaccheria di via Garibaldi grazie a una giocata caratterizzata da un 9 Doppio Oro. E a marzo, a Sant’Antioco, di domenica c’è chi con una giocata di 4 euro era riuscito a incassare una vincita di 30mila euro. Il colpo di fortuna è arrivato durante l’estrazione, che avviene ogni 5 minuti, del popolare gioco, grazie a una combinazione particolarmente fortunata: 8 numeri indovinati, più il numero oro, giocati con le opzioni oro, doppio Oro ed extra.

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