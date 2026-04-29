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L’iniziativa.
30 aprile 2026 alle 00:09

Vinci, Girseni e Bruno: i migliori alla fine sono loro 

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Matteo Vinci (Ferrini Cagliari) per l'Eccellenza, Andrea Girseni (Freccia Parte Montis) per il girone A di Promozione e Marcelo Gavim Bruno (Macomerese) per il girone B sono i vincitori del titolo di “migliore” della stagione 2025/2026 nell'ambito del progetto ideato da L'Unione Sarda in collaborazione con la Federazione Calcio Sarda. I tre protagonisti saranno premiati nel corso del tradizionale gran galà di fine stagione. Quella appena conclusa è la quinta edizione dell'iniziativa, che coinvolge direttamente gli allenatori: a loro il compito, giornata dopo giornata, di indicare i tre migliori calciatori della squadra avversaria affrontata.

In Eccellenza, dominio netto di Vinci, capace di raccogliere 25 preferenze in 30 presenze, staccando con decisione la concorrenza. Alle sue spalle si piazzano Diego Humberto Di Pietro (Ossese), con 18 voti in 28 gare, e Nicolas Martin Capellino (Iglesias), anch'egli a quota 18 ma in 29 presenze. L'attaccante blucerchiato raccoglie così il testimone lasciato nella scorsa edizione dai centrocampisti Madou Mabo (all'epoca al Barisardo) e Stefano Mereu (Alghero), che avevano chiuso al comando a pari merito. Per Vinci, una soddisfazione personale che attenua in parte l'amarezza per la retrocessione della Ferrini Cagliari in Promozione dopo dieci anni.

Nel girone A di Promozione si impone Andrea Girseni, protagonista di una stagione di grande continuità: 28 punti in 33 presenze per il giocatore della Freccia Parte Montis, nonostante la retrocessione della squadra in Prima Categoria. Girseni succede a Federico Usai, vincitore nell'edizione 2024/2025 con la maglia del Lanusei. Alle sue spalle, hanno lottato a lungo Alberto Usai (Selargius), secondo con 25 punti in 30 gare, ed Edoardo Sedda (Ovodda) e Andrea Sanna (Terralba), entrambi a quota 24 rispettivamente in 31 e 32 presenze.

Più incerto il verdetto nel girone B di Promozione, deciso solo nelle ultime giornate. A spuntarla è Marcelo Gavim Bruno della Macomerese, che conquista il titolo in solitaria grazie al 23esimo punto ottenuto all'ultimo turno, su un totale di 31 presenze. Alle sue spalle si ferma a 22 punti l'attaccante del Coghinas, Santiago Mateucci (29 presenze), mentre completa il podio Mattia Asara del Castelsardo, con 21 punti in 31 gare. Bruno raccoglie così l'eredità di Domenico Saba, bomber nella passata stagione dell'Usinese (ora in forza al Bonorva).

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