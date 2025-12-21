VaiOnline
Al Pirina.
22 dicembre 2025 alle 00:27

Vince sempre l’Alghero 

Capolista implacabile, anche l’Arzachena deve arrendersi 

Arzachena 0

Alghero 1

Arzachena ( 3-5-2 ): Copetti; Loddo, Olgiatti, Zelayeta; Cannone (26’ st Stendardi), Saggia (47’ st Bonacquisti), Fernandez, Olivera, Goy (26’ st Bonivardi); Donati, Babou. In panchina Russu, Columbano, Fiorini, A. Bonora, Porcu, S. Bonora. Allenatore Ottaviani.

Alghero ( 4-3-3 ): Carta; Daga, Pinna, Fadda, Baraye; Mula, Mereu, Puttolu (33’ st Nieddu); Roccuzzo, Barboza, Marcangeli (8’ st A. Marras). In panchina Piga, Milia, Martinelli, Fiori, Chessa, Cossu, F. Marras. Allenatore Giorico.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : pt 43’ Barboza.

Note : ammoniti Puttolu e Roccuzzo. Spettatori circa 400.

Arzachena. Al cospetto dell’Alghero l’Arzachena non sfigura, ma alla fine deve arrendersi alla forza della capolista del girone B di Promozione, che espugna il Biagio Pirina col minimo scarto e va alla sosta a punteggio pieno.

I catalani, allenati dall’ex Giorico, si aggiudicano la sfida della 16ª e penultima giornata di andata grazie al gol realizzato alla fine del primo tempo da Barboza, al sedicesimo centro in campionato. Una conclusione per parte caratterizza l’avvio, con Baraye che al 9’ ci prova dagli sviluppi di un calcio d’angolo, senza impensierire Copetti, e Cannone che al 20’ manda alto dalla trequarti. La prima vera occasione se la mangia proprio Cannone, che 5’ dopo, pescato in area da Fernandez, spara addosso a Carta in uscita. Prima dell’intervallo, però, Barboza gela lo stadio di Arzachena, già infreddolito per la pioggia, con un colpo di testa angolatissimo che beffa Copetti.

Nella ripresa il portiere di casa risponde presente sbrogliando una mischia in area, deviando la conclusione a botta sicura di Mula e neutralizzando Marras. Prima del triplice fischio Babou sfiora il pari. Dopo è festa grande per i giallorossi.

