Villaggio pescatori, strade allagate 

Come da tradizione, anche quest'anno la processione del primo maggio farà tappa al Villaggio Pescatori per l’omaggio a Sant'Efisio da parte dei devotissimi abitanti del borgo marinaro. Migliaia di persone invaderanno viale Pula al seguito del cocchio dorato diretto a Villa Ballero per la sosta che precede il pellegrinaggio verso Nora.

A poche ore dal passaggio del Santo, c’è però un tratto di viale Pula in parte allagato, subito dopo i ristoranti sulla spiaggia. Si spera in un intervento del Comune per prosciugarlo. Non è stato fatto, pare, per un rimpallo di competenze tra Autorità portuale, Comune e Abbanoa.

«In quel tratto c'è un avvallamento e non ci sono caditoie, l'acqua piovana non defluisce», si dispiace il presidente del Comitato di quartiere, Mariano Strazzeri, «è un problema che si trascina da lungo tempo e che abbiamo segnalato all’Autorità portuale, ma senza esito. La replica di Massimo Deiana, presidente dell'Autorità di sistema portuale sarda: «Non ci spetta, la strada è del Comune», il quale risponde così: «Quell’allagamento non è di nostra competenza». Anche Abbanoa si tira fuori: «Il compito è del proprietario della strada». Insomma, salvo miracoli dell'ultima ora, quest'anno la processione dovrà fare i conti con melma, schizzi d'acqua sporca e nugoli di insetti.

