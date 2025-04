Fiori per Ramelli, ucciso 50 anni fa 

Milano come ogni ogni anno ricorda la morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della gioventù ucciso il 29 aprile 1975 da Avanguardia operaia, ed Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell'Msi ucciso nello stesso giorno da Prima Linea.

Alla deposizione delle corone ai giardini Ramelli anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, insieme a numerosi esponenti di Fratelli d'Italia, parlamentari, anche europei, assessori regionali, consiglieri comunali e regionali.

«Sono passati cinquanta anni tondi dal sacrificio di Sergio Ramelli, la sua memoria non si affievolisce ma cresce», ha rimarcato. «Non cresce nel rimpianto e neanche nella avversione verso qualcuno, ma nel tentativo di essere pietra miliare della pacificazione, del no di tutti all'odio e alla violenza».

«Io credo che sarebbe una buona cosa intitolare una piazza o una via ai giovani milanesi vittime

del terrorismo efferato di quegli anni, ma so che sarà una cosa che non metterà nessuno d'accordo», propone il sindaco Giuseppe Sala (senza fascia tricolore) a margine della commemorazione. «Io tutti gli anni sono venuto, a volte ci sono polemiche perché non ho la fascia ma non la metto anche per altre commemorazioni. Tutti gli anni sono però venuto e sono venuto con il cuore».

