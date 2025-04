«Papa Francesco resterà unico» 

Bastava una carezza al bimbo, un sorriso alla vecchietta, una stretta di mano, un selfie strappato tra la folla a San Pietro per dire che Francesco era di tutti come in effetti è stato. Poi c’è chi l’ha conosciuto davvero, per missione e vocazione come Ignazio Sanna, vescovo emerito di Oristano, nato a Orune, che dopo i 13 anni di episcopato in terra di Eleonora si è stabilito a Roma «la mia seconda casa», confessa. È stato prorettore dell’Università Lateranense, assistente nazionale dei giovani dell’Azione cattolica. A 83 anni, in quella che definisce «pensione operosa», sta ultimando il suo 66esimo libro. Incarichi ne ha ancora tanti. Dalla presidenza della Pontificia accademia di teologia è passato alla Pontificia internazionale e con nomina di Papa Francesco commissario pontificio dell’Abbazia di Farfa nella Sabina reduce da un analogo compito ormai chiuso in un convento a Catanzaro. Insomma uno di fiducia del Santo Padre. «Sì, di questo mi onoro. Ci siamo incontranti tante volte sia a Santa Marta che nel palazzo apostolico. Poco prima che venisse ricoverato ho ricevuto tramite il suo segretario un documento da esaminare. Quando lo incontravo mi diceva “ecco il teologo”».

Papa Francesco, tutto carità e abbondanza teologica.

«Francesco sulla teologia con me ci scherzava. A tutti chiedeva un cambiamento che per essere realizzato è necessario però che ciascuno sia disposto a cambiare. Ha creato nuove strutture che in parte devono ancora realizzarsi, e diverse importanti riforme che non sono state ancora completate. Era il Papa del popolo, della gente. Se per Papa Giovanni Paolo II la gente gridava “santo subito” per questo Papa il coro era “grazie Francesco”. Una differenza palpabile. Francesco aveva un dono immaginifico e il popolo lo capiva. Dopo la visita alla basilica di Bonaria lo invitai alla basilica di Nostra Signora di Bonarcado, la più antica della Sardegna. Mi rispose che si sarebbe dovuto organizzare e che della Sardegna conosceva tante cose tra cui la porchetta. No, da noi è il porchetto precisai e fu una risata. Amava scherzare».

Monsignore, che aria tira a Roma nei giorni che precedono il conclave?

«Di straordinaria emozione. E come si può immaginare di grande attesa per l’esito».

I 133 cardinali si riuniscono da mattina a sera per conoscersi meglio o per cercare un accordo al momento ancora da trovare?

«Guardi, di certo c’è la necessità di conoscersi. Mai come questa volta il conclave è così numeroso, quando i cardinali erano meno, Santa Marta poteva ospitarli tutti. Questa volta non è possibile e quindi ciascuno ha trovato casa un po' dovunque e questo non facilita la conoscenza tra persone che arrivano da ogni parte del mondo».

Per fortuna a guidarli nella Cappella Sistina ci penserà lo Spirito Santo.

«Lo Spirito Santo li ispira ma sono i cardinali a votare (risata). Sono certo che indicheranno il Pastore buono che guiderà con saggezza e carità la Chiesa».

Sulle tracce di Papa Francesco, spera il popolo credente e non credente.

«L’insegnamento di Papa Francesco, in questi 12 anni, non sarà di sicuro dimenticato ma di Bergoglio ne è vissuto uno solo, chi lo Spirito Santo chiamerà a sostituirlo porterà il proprio stile e temperamento come è normale che sia. Avverto una bellissima sorpresa».

Un nome?

«Ne avrei tanti, non ne faccio una questione di provenienza e di colore. Conosco in particolare gli italiani e da italiano direi un connazionale, ma aspettiamo fiduciosi».

Conservatore o rinnovatore alla Francesco?

«Le faccio un esempio che potrebbe rendere l’idea. Alla mia ordinazione a Oristano vennero la ministra alla Famiglia Rosy Bindi, ex presidente dell’Azione Cattolica giovani al tempo in cui ero assistente spirituale, e Arturo Parisi ministro alla Difesa. Entrambi catalogati progressisti. A presiedere l’ordinazione fu il cardinale Ruini notoriamente moderato e con questo ho detto tutto. Queste distinzioni non le capisco soprattutto quando si tratta della Chiesa e del Papa, ognuno ha il suo stile e il suo modo di intendere la disciplina che può essere rivista e aggiornata, ferma restando la dottrina».

Il cardinale Ruini con i suoi 91 anni si dice stia tessendo i fili anche di questo conclave.

«È lucidissimo e molto consultato, questo è sicuro».

Il cardinale Becciu ha rinunciato a partecipare al conclave.

«Apprezzo la sua obbedienza al Papa e conoscendolo non mi meraviglia, in momenti delicati come questi una simile decisione non può che portare serenità».

Monsignor Sanna, non resta quindi che pregare.

«Pro, non contro come scherzando, ma non tanto, era solito dire con il nostro immenso Francesco».

