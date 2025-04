Cambiano gli orari, la continuità va in tilt 

Continuità sì, ma solo in certi orari: Aeroitalia stravolge il piano voli e cambia gli orari di partenza dei collegamenti tra Cagliari e gli scali di Roma e Milano. Dopo la cancellazione di alcune frequenze – a fine marzo la compagnia aveva presentato un programma con 10 voli giornalieri verso Fiumicino – ora il nodo riguarda la fascia centrale della giornata: ci sono giorni in cui non sono previsti collegamenti con la Capitale tra le 10.10 e le 18.30, con un buco di oltre otto ore, altri invece in cui questa voragine viene interrotta solo da un volo alle 13.30. Non mancano i problemi anche sul fronte milanese: il primo volo della mattina da Linate è stato spostato alle 8.50, orario che complica non poco la vita di chi deve organizzare viaggi di lavoro nell’Isola. Un’operazione permessa dalle maglie troppo larghe del decreto ministeriale su cui si basa la continuità territoriale.

Lo scenario

Sullo sfondo ci sono i rapporti tra Aeroitalia e Regione. In questi giorni più tesi del solito: la compagnia è stata presa in contropiede dalla richiesta – diffusa con una nota stampa - di voli aggiuntivi per il periodo di Pasqua, quando i manager dell’azienda avevano già inviato all’assessorato un nuovo piano voli e attendevano il via libera.

Le relazioni

Ieri l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha incontrato l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri. «È stato un incontro costruttivo in cui abbiamo affrontato vari temi riguardanti il servizio di continuità territoriale aerea che la compagnia sta svolgendo sulle tratte tra gli aeroporti sardi di Cagliari e Olbia verso gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate», spiega l’assessora.

«La riunione è stata utile per affrontare le criticità registrate nell'ultimo mese e per trovare insieme soluzioni condivise e allineate a ciò che prevede il decreto ministeriale della continuità territoriale aerea. Abbiamo concordato con la compagnia che venga ripristinata la frequenza prevista dalle norme della continuità territoriale, con una programmazione dei voli che consenta ai cittadini sardi di viaggiare verso la Penisola alle migliori condizioni possibili e alla compagnia di essere più efficiente, garantendo così maggiore soddisfazione ai passeggeri. Questi ultimi passaggi saranno formalizzati nei prossimi giorni».

È da diverse settimane che il cambio di orari crea problemi ai passeggeri sardi: sono centinaia quelli che hanno ricevuto ultimamente le comunicazioni di modifica del programma di volo o la cancellazione del collegamento da parte di Aeroitalia. C’è chi è stato costretto a rivedere i propri piani, magari cambiando le prenotazioni in albergo. E si è dovuto adattare così all’improvviso stravolgimento delle frequenze.

