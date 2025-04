Il cardinale Angelo Becciu: «Non entrerò nel Conclave» 

«Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza». Con questa dichiarazione, Angelo Becciu esce di scena dall’elezione del nuovo pontefice. Su “Le Iene” le chat escluse dal processo che rafforzano la tesi del complotto contro il cardinale di Pattada.

