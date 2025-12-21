VaiOnline
A Mulinu Becciu.
22 dicembre 2025 alle 00:28

villacidrese senza freni, pirri a terra 

Settimo successo di seguito e nono risultato utile di fila 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Calcio Pirri 1

Villacidrese 2

Calcio Pirri (4-4-2) : Serra, Banchero, F. Loi, Civile, Usai, Palmas, Atzori (21’ pt O. Loi), Corda (20’ st Ojeda), Porru (34’ st V. Loi), Nenna (34’ st Pilo), Marco Sanna (20’ st Lobina). In panchina Massimiliano Sanna, Pedditzi, Bellanza, Mattana. Allenatore Davide Meloni.

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Manca (23’ st Lussu), Laconi, Saias, Atzeni, Paulis, Cirronis, Mascia (42’ st A. Muscas), Agostinelli (34’ st Cappai), Figus (42’ st Pintus), Atzei (34’ st L. Muscas). In panchina Doneddu, Piga, Pinna, Bellu. Allenatore Diego Mingioni.

Arbitro : Nicola Murgia di Tortolì.

Reti : pt 8’ Agostinelli; st 10’ Mascia, 35’ O. Loi.

Note : ammoniti Atzori (Pirri), Mascia e Riccio (Villacidrese).

Al campo di Mulinu Becciu la Villacidrese supera un Pirri mai domo centrando la settima vittoria consecutiva e il nono risultato utile di fila. La formazione guidata da Diego Mingioni resta così a una sola lunghezza dal duo di testa composto da Castiadas e Guspini. Il Pirri, quart’ultimo in classifica, ha però tenuto testa a un avversario di alto livello disputando una gara alla pari: sotto di due reti, i rossoblù hanno accorciato le distanze e nel finale sfiorato il pareggio.

La cronaca

Dopo appena 8’, Serra in uscita calcia il pallone addosso ad Agostinelli che ne approfitta con un pallonetto preciso per sbloccare il risultato. Le squadre si affrontano a viso aperto, ben disposte in campo dai rispettivi tecnici, dando vita a una gara equilibrata e intensa. Nella ripresa, al 10’, è ancora Agostinelli a rendersi protagonista con un cross che premia l’inserimento di Mascia: il suo tiro, seppur sporco, non lascia scampo a Serra per il raddoppio ospite. I padroni di casa non si arrendono e si riversano in avanti, trovando al 35’ il gol che riapre la partita: cross dalla sinistra del neoentrato Lobina per Omar Loi, che insacca con freddezza.Nel finale il Pirri va vicino al clamoroso pareggio. Al 45’ Lobina, da posizione favorevole, perde il tempo della conclusione sprecando una ghiotta occasione. Al 50’ i padroni di casa recriminano per un presunto calcio di rigore per un contatto su Valentino Loi.

Il debutto

Positivo l’esordio dell’argentino Ojeda, ex Sarroch e Selargius, che ha mostrato buone qualità e potrà rivelarsi una risorsa importante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.