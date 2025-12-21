villacidrese senza freni, pirri a terra 

Calcio Pirri 1

Villacidrese 2

Calcio Pirri (4-4-2) : Serra, Banchero, F. Loi, Civile, Usai, Palmas, Atzori (21’ pt O. Loi), Corda (20’ st Ojeda), Porru (34’ st V. Loi), Nenna (34’ st Pilo), Marco Sanna (20’ st Lobina). In panchina Massimiliano Sanna, Pedditzi, Bellanza, Mattana. Allenatore Davide Meloni.

Villacidrese (4-4-2) : Riccio, Manca (23’ st Lussu), Laconi, Saias, Atzeni, Paulis, Cirronis, Mascia (42’ st A. Muscas), Agostinelli (34’ st Cappai), Figus (42’ st Pintus), Atzei (34’ st L. Muscas). In panchina Doneddu, Piga, Pinna, Bellu. Allenatore Diego Mingioni.

Arbitro : Nicola Murgia di Tortolì.

Reti : pt 8’ Agostinelli; st 10’ Mascia, 35’ O. Loi.

Note : ammoniti Atzori (Pirri), Mascia e Riccio (Villacidrese).

Al campo di Mulinu Becciu la Villacidrese supera un Pirri mai domo centrando la settima vittoria consecutiva e il nono risultato utile di fila. La formazione guidata da Diego Mingioni resta così a una sola lunghezza dal duo di testa composto da Castiadas e Guspini. Il Pirri, quart’ultimo in classifica, ha però tenuto testa a un avversario di alto livello disputando una gara alla pari: sotto di due reti, i rossoblù hanno accorciato le distanze e nel finale sfiorato il pareggio.

La cronaca

Dopo appena 8’, Serra in uscita calcia il pallone addosso ad Agostinelli che ne approfitta con un pallonetto preciso per sbloccare il risultato. Le squadre si affrontano a viso aperto, ben disposte in campo dai rispettivi tecnici, dando vita a una gara equilibrata e intensa. Nella ripresa, al 10’, è ancora Agostinelli a rendersi protagonista con un cross che premia l’inserimento di Mascia: il suo tiro, seppur sporco, non lascia scampo a Serra per il raddoppio ospite. I padroni di casa non si arrendono e si riversano in avanti, trovando al 35’ il gol che riapre la partita: cross dalla sinistra del neoentrato Lobina per Omar Loi, che insacca con freddezza.Nel finale il Pirri va vicino al clamoroso pareggio. Al 45’ Lobina, da posizione favorevole, perde il tempo della conclusione sprecando una ghiotta occasione. Al 50’ i padroni di casa recriminano per un presunto calcio di rigore per un contatto su Valentino Loi.

Il debutto

Positivo l’esordio dell’argentino Ojeda, ex Sarroch e Selargius, che ha mostrato buone qualità e potrà rivelarsi una risorsa importante.

