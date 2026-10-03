Villacidrese battuta da un Santa Teresa sempre più lanciato 

Villacidrese 1

Santa Teresa 3

Villacidrese (4-4-2) : Cambarau, Carboni (22’ st Frau), Caferri, Laconi, Jah, Corda, Pilleri (28’ st Concas), Paulis (17’ st Demurtas), Caddeo (39’ st Sanna), Cannas, Atzei (22’ st Abo Kaff). In panchina Riccio, Mascia, Bellu, Abbruzzi, Melis. Allenatore Cocco.

Santa Teresa (4-2-3-1) : Pedelacq, Dias (42’ st Saiu), Campus, Arca, Djedje, Aiana (22’ st Nunes), De Oliveira, Canu (15’ st Secci), Arbus, Salvi Costa, Laurent (42’ st Quattro). In panchina Siamparelli, Gavagni, Nunes Correia, Norcia, Martinez. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel primo tempo 14’ Djedje, 19’ Arbus, 23’ Caddeo (r); nella ripresa 30’ Salvi Costa.

Note : espulsi Jah al 35’ st per doppia ammonizione, Laconi al 47’ st per grave fallo di gioco. Ammoniti Dias, Pilleri, Arbus, Demurtas, Abo, Campus, Djedje, Arca. Recupero 2’ pt-4’ st.

Villacidro . Un super Santa Teresa si impone per 1-3 sul campo della Villacidrese, al termine di una gara divertente tra due squadre giovanissime. Continua dunque il buon momento per la squadra di Levacovich che rimane prima in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio. Risultato amaro per i ragazzi di Cocco che, nonostante una buona reazione dopo l’uno-due subito in pochi minuti, non hanno avuto la forza per riportare in equilibrio il risultato.

Doppio colpo

Primi minuti in cui, a farla da padrone, è l’intensità e l’agonismo: sono diversi i falli che spezzettano il gioco. Alla prima vera occasione, il Santa Teresa passa in vantaggio: azione dirompente da sinistra di Laurent che entra in area e calcia trovando la respinta di Cambarau; quest’ultimo non può nulla però sulla ribattuta di Djedje che arriva in corsa e mette la palla sotto la traversa. È il 14’.

Cinque minuti più tardi, il raddoppio: Campus sradica il pallone dai piedi di Cannas e inventa uno splendido filtrante per Arbus che, dopo aver controllato, infila l’estremo difensore avversario con un pregevole destro rasoterra sul palo più lontano. Rapida reazione Villacidrese con il cross di Caferri che trova Cannas: tiro ribattuto da Pedelacq, poi Dias interviene irregolarmente sull’attaccante e concede il rigore. Sul dischetto Caddeo insacca e dimezza lo svantaggio.

Tris vincente

La gara continua a essere intensa anche a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, in cui i gialloblù provano a trovare la via del pari: su tutte, le chance di Atzei e Paulis sono tra le più ghiotte. Per gli ospiti ripresa giocata principalmente di rimessa e nel momento migliore per la Villacidrese, Salvi Costa insacca il definitivo 1-3 in ripartenza su invito di De Oliveira.

Nel finale tanto nervosismo in campo e la Villacidrese rimane addirittura in nove per le espulsioni di Jah (doppio giallo) e Laconi (brutto fallo). Risultato dunque che premia il Santa Teresa, mentre la squadra di Cocco proverà a rifarsi nella trasferta di Uri.

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