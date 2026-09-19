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20 settembre 2026 alle 00:11

Viale San Vincenzo, frana il costone roccioso: «Massi sul marciapiede, sicurezza a rischio»  

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Sicurezza dei pedoni a rischio nel tratto finale di viale San Vincenzo, in direzione piazza d’Armi. Il costone roccioso alla base del muro di cinta dell’ex carcere di Buoncammino sta franando, specialmente all'altezza dell'area cani, con il risultato che massi e pietre finiscono sul marciapiede. Un distacco continuo, quello in atto, che rappresenta una minaccia anche per i tanti veicoli in transito.

A lanciare l'allarme è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Ferdinando Secchi. «Quel costone», riferisce preoccupato, «versa in condizioni di grave e progressivo dissesto, la roccia si sta visibilmente sgretolando, generando una situazione di pericolo che non può essere ignorata. Sempre più frequentemente, massi e pietre precipitano direttamente sul marciapiede. Sarebbe dunque opportuno che l’Amministrazione desse un segnale di immediata presa in carico della problematica».

La mancanza, finora, di azioni concrete «lascia i cittadini esposti a un rischio inaccettabile e non è pensabile attendere il verificarsi di un incidente prima di prendere provvedimenti», incalza. «Chiedo pertanto alla Giunta un intervento tempestivo, con verifica della stabilità del costone e la programmazione dei lavori necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza del sito». La tutela dell'incolumità pubblica deve essere la priorità, insomma.L’area in questione, si è appreso nel frattempo da fonte comunale, non risulterebbe peraltro inclusa tra i “costoni rocciosi” per i quali sono previsti interventi specifici.

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