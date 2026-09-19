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20 settembre 2026 alle 00:13

Allerta meteo nell’Isola, in arrivo forti temporali 

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Il lungo periodo di caldo intenso che ha caratterizzato le ultime settimane cede bruscamente il passo all'instabilità. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo, codice giallo, per rischio idrogeologico, legato all'arrivo di temporali che potrebbero assumere carattere di forte intensità. L'avviso resterà in vigore fino alle ore 18 di oggi. La transizione termica in corso solleva preoccupazioni per la potenziale violenza dei fenomeni attesi, una dinamica tipica dei passaggi repentini dalle temperature estreme a masse d'aria più fredde. Secondo le note diffuse dalle autorità, le aree maggiormente esposte in questa fase sono l'Iglesiente e il Campidano.

Per la giornata di oggi, le previsioni dell'Arpas indicano nuvolosità irregolare dal pomeriggio con formazione di rovesci e temporali isolati, principalmente nelle zone interne meridionali e più probabili tra Barbagia, Campidano e Trexenta; cumulati fino a moderati nel pomeriggio, con fenomeni localmente di forte intensità. Dalle ore 12 e sino alle ore 18 anche il territorio di Cagliari è interessato dall’allerta codice giallo, ordinaria criticità per rischio idrogeologico per temporali.

In via precauzionale la Protezione Civile ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare l’auto: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere. Le vetture possono essere spostate nell’area del parcheggio della piscina Terramaini, in Via Pisano.

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