Viaggi ad alto rischio tra i cantieri 

Quattro cantieri aperti da mesi, ingressi multipli a ridosso delle corsie di accesso ai centri abitati e improvvisi restringimenti di carreggiata. Per chi non conosce le strade e si affida al navigatore, trappole pericolose e manovre ad altissimo rischio. È il quadro della Olbia Nuoro, da troppo tempo ormai una grande area di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. Come nel tratto dove ha perso la vita Anatoly Frolov, l’ucraino di 34 anni residente a Olbia, morto dopo lo schianto contro la barriera di cemento di un cantiere. Il paradosso tragico della fine di Anatoly è che Anas sulla 131 Dcn sta provvedendo alla sostituzione dello spartitraffico con i New Jersey in cemento armato a norma. L’uomo, probabilmente seguendo le indicazioni del navigatore, ha effettuato una inversione di marcia finendo in una corsia “cantierata”, priva di segnaletica, ovviamente, perché quella esistente, e a norma, è collocata e visibile per chi procede nel senso di marcia opposto a quello che aveva l’auto della vittima.

Strada pericolosa

Le indagini sull’incidente avvenuto nell’area dei lavori, circa 5 chilometri, stando a indiscrezioni, non coinvolgeranno Anas o altri soggetti (imprese incaricate dei lavori) perché la Polizia stradale di Siniscola non avrebbe rilevato violazioni di legge, ma il tema della sicurezza sulla 131 Ddn esiste, soprattutto nel periodo estivo, con l’aumento dei volumi di traffico.

Contromano

La Polizia stradale è intervenuta più volte per aiutare, e poi sanzionare, automobilisti che procedevano contromano sulla Statale e dentro le corsie dei cantieri. Situazioni ad altissimo rischio che senza l’intervento degli equipaggi della Polstrada di Siniscola avrebbero avuto esiti tragici. Sono state fermate persone che hanno effettuato inversioni in prossimità dei cantieri e sono entrate nella corsia di marcia opposta. Spesso si tratta di automobilisti molto anziani o di soggetti in stato confusionale per le ragioni più diverse. Il navigatore può risultare uno strumento letale in questi casi. La presenza dei birilli sulla sede stradale non cambia di molto le cose, soprattutto se si viaggia di notte.

La 131 Dcn è interessata in questo da quattro interventi, Anas ha garantito che nei prossimi giorni saranno consegnati i lavori nel tratto di cinque chilometri da San Teodoro ad Agrustos. Lo stesso segmento di Statale dove ha perso la vita Anatoly Frolov e dove ha rischiato di morire il figlio di nove anni. Ieri la comunità ucraina di Olbia ha saluto per l’ultima volta la vittima.

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