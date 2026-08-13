Via la portavoce di Trump usata come “esca” ad Ankara 

WASHINGTON. La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, stretta e fidata collaboratrice di Donald Trump, lascerà l’incarico alla fine del mese. La sua uscita, annunciata a sorpresa mercoledì su Truth da Trump, è caduta però nel mezzo della bufera scatenata dal volo segreto del presidente americano di ritorno l’8 luglio dal vertice Nato di Ankara per le minacce di attacchi dall'Iran, ritenute credibili dal Secret Service. Ufficialmente, sempre secondo il post di Trump, Leavitt, 28 anni, ha maturato il passo indietro per passare più tempo con la sua famiglia e con i «suoi splendidi figli piccoli» dopo la nascita della seconda figlia, avvenuta a maggio. È «una delle migliori portavoce della Casa Bianca nella storia dell'ufficio», ha aggiunto il presidente. Secondo fonti interne e vicine all’amministrazione, citate dai media americani, Trump non avrebbe ancora deciso la sua sostituzione, anche se non si escludono soluzioni esterne come Alina Habba, ex procuratrice ad interim degli Usa per il New Jersey, e Matthew Boyle, capo della redazione di Breitbart a Washington. L’ipotesi interna, invece, indicherebbe come naturale il capo della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, soprannominato “Luca Brasi”, lo spietato sicario al servizio di Vito Corleone, nel film cult “Il Padrino”. L’annuncio dell’addio della Leavitt è arrivato all'indomani della richiesta del leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, di un briefing al Congresso da parte dell’amministrazione in seguito all’ammissione della Casa Bianca: ad Ankara Trump era stato fatto scendere in fretta dall’Air Force One a causa di una minaccia credibile proveniente dall’Iran, mentre giornalisti e parte dello staff erano rimasti a bordo. Non è chiaro se Leavitt fosse in Turchia con il presidente, ma di sicuro non era nell’aereo con lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA