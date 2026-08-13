Medici di base, ok della Giunta ad altre trenta borse di studio 

La Sardegna aumenta i posti disponibili per la formazione specifica dei futuri medici di medicina generale. La Giunta ha approvato il finanziamento di altre 30 borse di studio per il corso triennale 2026-2029, che si aggiungono alle 60 già previste dal bando pubblicato nei mesi scorsi. La decisione nasce dalla necessità di fronteggiare la carenza di medici di base. Il provvedimento arriva mentre è ancora in corso la procedura concorsuale per l'accesso al corso. Alla scadenza del bando erano state presentate 140 domande. E la Regione ha ritenuto ragionevole prevedere che il numero dei candidati idonei possa essere superiore alle 60 borse inizialmente messe a concorso. Da qui la scelta di intervenire con risorse proprie. «La normativa consente di farlo», ha sottolineato la presidente e assessora ad interim Alessandra Todde. Così, se gli idonei saranno più numerosi dei posti inizialmente disponibili, si procederà allo scorrimento fino a un massimo di ulteriori 30 borse. Per coprire i costi è prevista una variazione compensativa dal Fondo sanitario regionale indistinto, con uno stanziamento di quasi 2,3 milioni per l'intero triennio formativo. La spesa è calcolata sulla base di 25.500 euro all'anno per ciascuna borsa.

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