Bentornato, Cagliari: domani speciale in regalo 

Inizia ufficialmente oggi, con i trentaduesimi di Coppa Italia, la stagione del Cagliari, in campo alle 18.30 contro l’Arezzo. «Ripartiamo dall’eliminazione immeritata della scorsa stagione agli ottavi col Napoli», ha detto l’allenatore Fabio Pisacane. Tra i più attesi c’è Fazzini (nella foto di Valerio Spano), che ha scelto la maglia numero 10. Esposito ha presentato un nuovo certificato medico, stavolta di quindici giorni. E domani, in edicola e sulla App, in omaggio ci sarà lo speciale “Il nuovo sogno rossoblù” dedicato al Cagliari 2026/27. Al centro dell’inserto, una grande foto della squadra.

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