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Medio Oriente
14 agosto 2026 alle 00:14

«L’assedio dei coloni è terrorismo» 

L’ambasciatore Usa in Israele condanna i blitz contro le famiglie palestinesi 

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Tel Aviv. La situazione a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da cinque giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'Idf, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. L'ambasciatore Usa in Israele, Mike Huckabee, pastore evangelico apertamente filo-israeliano, ha definito i coloni coinvolti «terroristi». Washington, riporta Ynet, sta chiedendo spiegazioni su quella che viene definita «anarchia» in Cisgiordania, e starebbe anche spingendo perché Benjamin Netanyahu condanni pubblicamente le violenze a Qusra. Finora il premier israeliano non si è espresso, relegando l'incarico al ministro della Difesa Israel Katz. L'Idf ha inviato mercoledì notte il battaglione Golani per smantellare il presidio degli attivisti di estrema destra sulle porte di alcune case di Qusra, dichiarando l'area zona militare chiusa e affermando che l'operazione, che potrebbe impegnare diversi giorni, è volta a «proteggere i residenti palestinesi e mantenere la sicurezza nell'area».

Lo scenario politico

La condanna del ministro Katz è arrivata durante la cerimonia per la rifondazione dell'insediamento Ganim, uno dei quattro evacuati dalla Cisgiordania nel 2005 nell'ambito del disimpegno dalla Striscia di Gaza voluto dall'allora premier Sharon. Il ministro delle Finanze Smotrich ha rivendicato la demolizione di 26 strutture palestinesi per far posto alle nuove case per israeliani a Ganim, dove oggi si sono stabilite 30 famiglie. «Il governo Eisenkot-Liebermann-Golan ha già promesso di distruggere gli insediamenti che abbiamo creato. Questo è pericoloso!'», ha twittato ieri Smotrich. Anche Gadi Eisenkot, principale rivale di Netanyahu alle elezioni di ottobre, punta il dito sulla tensione tra Idf e governo. «Di fronte all'anarchia e alla violazione della legge da parte di una minoranza estremista, il governo abbandona i comandanti dell'Idf da soli nella campagna. Israele ha bisogno di una vera leadership».

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