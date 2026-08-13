Renzi con Trudeau in Costa Smeralda 

Una serata in Costa Smeralda a cantare a squarciagola “Bon appétit” accanto a Katy Perry e al suo compagno Justin Trudeau, ex premier canadese. Matteo Renzi, assieme alla famiglia, è stato tra i protagonisti del concerto della pop star planetaria, mercoledì sera all’hotel Cala di Volpe, sullo stesso palco dove l’anno scorso si esibì Jennifer Lopez. «È stato molto bello ritrovare Justin Trudeau e parlare con lui delle prossime sfide da affrontare per i progressisti in tutto il pianeta», scrive sempre su Instagram l’ex premier e leader di Italia Viva. E aggiunge. «E poi super divertente il concerto di Katy Perry che avevamo già incontrato a Firenze con Agnese», sua moglie. «Non avrei mai immaginato di vedere mia figlia cantare con lei e meno male che noi maschi abbiamo evitato di unirci al coro. I Kraken», questo il soprannome dato a Renzi in molti meme sui social, «non fanno Roar».

Che Katy Perry sia un'amante e frequentatrice della Costa Smeralda, dove più volte in passato è stata paparazzata in compagnia dell'attore Orlando Bloom, lo ha ricordato lei stessa dal palco: «Di solito pago io per venire qui, adesso hanno pagato me». Ma questa volta in Costa la popstar americana è arrivata accompagnata dal nuovo amore, Justin Trudeau seduto nel tavolo davanti al palco. A lui ha dedicato “I'm his, He's mine”, che Perry ha introdotto dicendo: «Voglio dire a tutte le ragazze presenti che lui è mio».

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