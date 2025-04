Via al “Poetto Fest”, bus navetta verso Margine Rosso 

Oggi e domani all’Arena Village c’è il “Poetto Fest 2025” che vedrà esibirsi decine di artisti, da Clara a Luv, da Kid Yugi a Le One.

Per l’occasione il Ctm è stato autorizzato dall’assessorato regionale ai Trasporti a potenziare i bus notturni per garantire spostamenti sicuri. Ci saranno due navette dedicate per collegare Cagliari, il Poetto, Quartu Sant’Elena e Flumini, andata e ritorno.

Cagliari – Margine Rosso

La partenza sarà in via Sassari, di fronte alla stazione delle Fs, e il percorso sarà lo stesso della linea PQ fino alla rotatoria di Margine Rosso. La prima corsa da via Sassari sarà alle 20,30, l’ultima alle 2,15. La frequenza sarà ogni 15 minuti

Brigata Sassari - Flumini

La partenza sarà da via Brigata Sassari (Ctm Point), il percorso: viale Colombo, Lungomare Poetto, Margine Rosso, Flumini fino al capolinea della linea PF, viale Poetto e Brigata Sassari. La prima corsa sarà alle 21, l’ultima alle 2,30. Frequenza: ogni 30 minuti

A bordo dei mezzi sono presenti le guardie giurate e sistemi di videosorveglianza. I percorsi e gli orari in tempo reale sono riportati su BusFinder.

