Via ai lavori per sistemare le strade cittadine  

Un finanziamento regionale di 300 mila euro, permetterà all’amministrazione comunale di provvedere alla manutenzione e alla sistemazione di molte strade urbane ed extra urbane. L’hanno annunciato nei giorni scorsi, dopo aver appreso la notizia dell’avvenuta concessione del finanziamento da parte della Regione, gli stessi amministratori comunali del centro ex minerario.

«Si tratta di un finanziamento per noi molto importante – spiega Nicola Pili, consigliere comunale con delega alla viabilità – ottenuto tramite la partecipazione a un bando promosso dall’assessorato regionale per i Lavori pubblici. Ci consentirà di intervenire in alcune strade del centro urbano con la bitumazione e in altre al di fuori dell’abitato, con i lavori di messa in sicurezza». Nell’elenco delle vie che saranno oggetto degli interventi, ci sono anche i viali Congia e Viarengo, che entrambi costituiscono la circonvallazione che costeggia il rio Mannu. «Lo stanziamento regionale – conclude Nicola Pili – basterà per intervenire anche in molte altre strade. A breve sarà aperta la manifestazione di interesse tra le imprese per assegnare l’esecuzione dei lavori. Faremo di tutto affinché questi siano terminati in breve tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA