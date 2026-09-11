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Alessandria.
12 settembre 2026 alle 00:34

Vescovo con la Tesla, il Papa accetta le dimissioni 

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Alessandria. Papa Leone XIV ha accolto la rinuncia del vescovo Guido Gallese e affidato la reggenza della Diocesi di Alessandria al vescovo di Acqui Terme Luigi Testore, nominato amministratore apostolico. Gallese, 64 anni, vescovo di Alessandria dal novembre 2012, era finito nel ciclone delle polemiche per le spese: ora farà l’assistente spirituale del Collegamento nazionale santuari. La decisione arriva dopo una visita apostolica disposta dalla Santa Sede e affidata al cardinale Giuseppe Bertello, iniziata a gennaio. Da allora il vescovo era stato al centro di una forte pressione mediatica, da lui definita una «gogna dolorosa».

La vicenda della Tesla e delle altre spese aveva alimentato esposti, tensioni interne e divisioni con parte del clero e della comunità. Gallese, nel commentare la rinuncia, ha spiegato che la visita apostolica si è conclusa senza sanzioni né contestazioni scritte, ma che «il clima generale e le circostanze» hanno evidenziato il bisogno di «voltare pagina».

Il vescovo saluterà ufficialmente la diocesi il 4 ottobre e andrà a vivere altrove. «È una scelta che faccio anzitutto per amore e rispetto verso questa Chiesa», ha detto, auspicando piena libertà e serenità per chi gli succederà.

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