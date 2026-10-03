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Formula 1.
04 ottobre 2026 alle 00:19

Verstappen a Sepang ritrova la prima fila 

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Max Verstappen si è preso la prima pole stagionale, le Ferrari sono tornate competitive e Kimi Antonelli ha confermato una determinazione inversamente proporzionale all’età. Sono i punti fermi emersi dalle qualifiche del Gp del Bahrain, in programma oggi alle 9 (diretta tv Sky), che per le tensioni nel Golfo si disputa in Malesia, dove dominano il caldo e l’umidità. Avversari in più per i piloti della Formula 1, che da anni non frequentava il circuito di Sepang dove la lotta per la pole è stata serrata fino all’ultimo istante, quando Lewis Hamilton è riuscito a piazzarsi in prima fila, a tre decimi dal tempo dalla pole di Verstappen, che ci ha messo del suo per far brillare ancor di più una già pimpante Red Bull. «La macchina andava benissimo dopo le molte modifiche apportate prima delle qualifiche - ha detto Hamilton, la cui ultima partenza in prima fila risaliva dal Gp di Catalogna, a giugno - e poi anche l’esecuzione è stata davvero impeccabile. Sarà una sfida molto diversa, con la gestione degli pneumatici che avrà un ruolo determinante ma è sempre positivo partire dalla prima fila». Il britannico ha trovato il giro giusto all’ultimo tentativo, scalzando dalla prima fila l’altra Red Bull, di Isack Hadjar, che inoltre in partenza scalerà dalla terza all’ottava piazzola per sostituzione di alcune componenti del propulsore. Una retrocessione che ha favorito in parte Antonelli, autore del quarto tempo, ma soprattutto Charles Leclerc, che è avanzato in seconda fila. Per le Rosse, stavolta uscite bene dalla qualifica, sarà un’occasione per risalire su un podio (non accade da luglio). Antonelli ha superato i limiti della pista in Q2 e per questo ha avuto a disposizione un solo giro buono nella fase decisiva delle qualifiche. Antonelli dovrà guardarsi le spalle, visto che in terza fila ci saranno le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, peraltro un bell’ostacolo per George Russell, che dovrà faticare un bel po’ per cercare di rosicchiare punti all’italiano. Non ha aspirazioni di classifica Verstappen, sesto nel Mondiale, ma finalmente ha l’occasione per la prima vittoria stagionale.

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