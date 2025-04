Verso Sant’Efisio 

In diretta dalla chiesa di Stampace a Cagliari intitolata al nostro martire guerriero, si ripeterà, ancora una volta, l’affascinante rito dell’ornamento con l’oro regalato dai fedeli e dai devoti.

La lunga giornata prenderà il via alle 10 con la diretta su Videolina, mentre alle 12 avverrà l’intronizzazione del simulacro seicentesco di Sant’Efisio nel cocchio e la messa solenne celebrata dal parroco di Sant’Anna Franco Matta. Commento in studio di Ambra Pintore con Patricia Olivo, storica dell'arte. I collegamenti in esterna saranno curati da Giacomo Serreli. Regia Beppe Passavanti e Massimo Piras.

