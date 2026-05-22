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Sestu.
23 maggio 2026 alle 00:12

Verso il voto, la corsa elettorale tra presentazioni e dibattiti 

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La campagna elettorale a Sestu entra nel vivo in vista delle elezioni del 7 e 8 giugno. Ieri la prima uscita per Antonio Manca , in campo con la lista civica Sestu Terra Mia, composta da tanti giovani, presentata nell’aula consiliare: «Vogliamo raccontare una visione concreta di Sestu, presenza, ascolto e risposte reali ai problemi quotidiani». Tra le proposte, una nuova idea di Consorzio rurale, e interventi rapidi contro buche stradali e altri problemi. Poco lontano, in via Gorizia 26, Antonello Perra, Pietro Arisci e Gianfranco Picci di Sardegna al Centro 20 Venti, lista della coalizione di centrodestra di Michele Cossa , hanno animato un incontro dedicato allo sport: «La politica è come lo sport, tutti insieme per un traguardo comune, nel rispetto reciproco», è il commento di Perra. Infine in piazza della Libertà, con Michela Mura del Campo largo e l’eurodeputato dei Socialisti e democratici Giuseppe Lupo hanno parlato di fondi europei: «Sono tante le possibilità per Sestu legate ai fondi europei, in particolare per l'agricoltura, l'innovazione, la riqualificazione ambientale, l'istruzione», ha detto Mura.

Sulla piazza dei social Michele Cossa ha trattato numerosi temi tra i quali il sostegno alle imprese agricole o alle associazioni che si occupano di animali, mentre Mura ha parlato tra l’altro di barriere architettoniche e videosorveglianza contro le discariche abusive. I candidati si stanno dedicando anche ad incontrare i cittadini, dal centro alle periferie. Tra i luoghi chiave Cortexandra, dove si sono recati vari candidati per parlare di collegamenti con il centro e riqualificazione. Anche la lista “Sestu Avanti”, guidata da Ercole Jonny Loi , è in piena attività. Per lui al momento non è stato annunciato nessun incontro di presentazione della lista, preferendo svolgere la campagna elettorale incontrando i cittadini nelle strade, e parlando del programma sui social. Tra i punti chiave, più sicurezza, e supporto alle attività locali.

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