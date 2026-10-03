Vasto incendio nella campagne di Mercureddu 

Un vasto incendio ha interessato ieri pomeriggio le campagne di Calasetta, nella zona di Mercureddu: le fiamme, spinte dal forte vento, hanno rapidamente guadagnato terreno arrivando a interessare un’ampia porzione di territorio.

Il bilancio provvisorio parla di circa 30 ettari di vegetazione e macchia mediterranea distrutti dal rogo. Il fronte dell’incendio si è progressivamente avvicinato anche alla costa, arrivando quasi fino alla scogliera in località Nido dei Passeri, rendendo ancora più complesse le operazioni di contenimento. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, insieme a tre squadre della Protezione Civile Assosulcis, la forestale e i barracelli di Sant’Antioco. Per contrastare le fiamme sono entrati in azione anche due elicotteri e un canadair, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nel contenimento dei diversi fronti alimentati dal vento. La situazione ha reso necessario adottare misure di sicurezza per la popolazione. Alcune abitazioni di campagna sono state evacuate, mentre residenti e persone presenti nella zona sono state allontanate dalle aree maggiormente esposte. Particolare attenzione è stata riservata anche alla messa in sicurezza degli animali presenti nelle campagne, trasferiti in luoghi sicuri, e dei mezzi agricoli, spostati per evitare che potessero essere raggiunti dalle fiamme. L’incendio è rimasto a lungo attivo e le squadre hanno continuato a operare per contenere il fronte e mettere in sicurezza le aree interessate. Sul posto anche il sindaco Antonello Puggioni. Tra le ipotesi sull’origine del rogo viene presa in considerazione anche quella dolosa, saranno gli accertamenti a stabilirlo.

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