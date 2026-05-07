US Settimo 1967, 60 anni e un obiettivo: includere 

Sessanta anni nel 2027, la società US Settimo 1967 è gestita da sette anni dalla stessa compagine e ha un principio fondante: l’inclusione.

Lo ha confermato il vice presidente Nicola Mura ai microfoni di Radiolina nel corso della trasmissione “Giovani di Categoria”: «Siamo molto sensibili ad alcune situazioni, soprattutto per quanto riguarda l’autismo. Tra i nostri atleti ce ne sono parecchi che vivono questa condizione e noi come ogni anno ad aprile festeggiamo insieme la giornata con lo slogan caro a un nostro ex dirigente, “Autismo, una partita da vincere”. Un imperativo che ci accompagna per tutto l’arco della stagione in ogni attività e nei campionati che svolgiamo». Una partita sicuramente vinta.

Più di duecento gli iscritti divisi tra attività di base, settore giovanile, prima squadra e amatori. A Settimo l’ambiente familiare e il grande valore educativo dello sport sono prioritari rispetto alla pura competizione. Ma le soddisfazioni sono arrivate con le categorie dei più piccoli: tanti i complimenti arrivati dai diversi tornei cui hanno partecipato.

A differenza di altre società, la struttura dove vengono svolte le attività è nuova e di alto livello e permette un’adeguata programmazione. «La priorità è cercare di aumentare il numero dei tesserati nella scuola a calcio, pur restando dentro certi limiti perché numeri troppo alti potrebbero pregiudicare gli spazi, le tempistiche e il tempo che dedichiamo ai nostri atleti», aggiunge Mura: «Gli altri obiettivi sono provare a fare il salto di categoria con la prima squadra, riconquistare la categoria regionale con gli allievi persa in questa stagione, aumentare il numero delle squadre amatori. Soprattutto, dalla prossima stagione partirà anche il progetto calcio a 5 per i ragazzi del nostro settore giovanile».

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