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Serie A
08 maggio 2026 alle 00:31

Obert: «Cagliari, ora un bel finale» 

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Adam Obert, ospite su Radiolina del programma “Il Cagliari in diretta”, suona la carica per un bel finale di stagione. A partire dalla gara di domani alla Unipol Domus (ore 15) con l’Udinese. «Siamo più sereni, ma concentratissimi».

a pagina 50, 51

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