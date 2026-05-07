Obert: «Cagliari, ora un bel finale» 

Adam Obert, ospite su Radiolina del programma “Il Cagliari in diretta”, suona la carica per un bel finale di stagione. A partire dalla gara di domani alla Unipol Domus (ore 15) con l’Udinese. «Siamo più sereni, ma concentratissimi».
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Adam Obert, ospite su Radiolina del programma “Il Cagliari in diretta”, suona la carica per un bel finale di stagione. A partire dalla gara di domani alla Unipol Domus (ore 15) con l’Udinese. «Siamo più sereni, ma concentratissimi».
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