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Villacidro.
08 maggio 2026 alle 00:31

«Il dolore sarà più sopportabile se verrà fatta giustizia» 

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La notizia dell’arresto dei tre giovani indagati si è subito diffusa a Villacidro, dove è ancora vivo il dolore per l’omicidio di Leonardo Mocci. Tante le reazioni a partire da quelle della famiglia per bocca dell’avvocato Fabio Basile, che segue l’andamento delle indagini come parte civile: «La famiglia, distrutta dalla perdita del povero Leonardo, apprezza immensamente il lavoro dei pubblici ministeri e dei carabinieri che hanno seguito le indagini, perché - davvero in tempi record - avrebbero individuato i primi responsabili dell'omicidio. È un segnale forte, sul funzionamento della Giustizia. Una speranza, per i familiari di Leonardo, perché non avranno indietro il loro figlio, ma il dolore sarà reso più sopportabile se sarà fatta giustizia».

Leonardo aveva tanti amici ed era voluto bene da tutti: «Non meritava questa fine- aveva detto il padre Mondo - e vogliamo che chi ha commesso questo omicidio paghi». Il pensiero è sempre su Leonardo giorno e notte come ricorda Ilaria Deidda, cugina e madrina di Leonardo: «Nessuno ce lo riporterà indietro purtroppo, ma tutti noi come famiglia e tutti quelli che lo conoscevano vogliamo solo che giustizia sia fatta al più presto e che le indagini proseguano e ci siano delle svolte decisive. Leonardo era una persona buona, buona quanto ingenua, se vedeva qualcuno in difficoltà lui era sempre pronto ad aiutare il prossimo, ci ha lasciato un grande vuoto e proviamo un dolore immenso».

In questo momento difficile la famiglia è circondata dall’affetto dei tanti amici del giovane 23enne come Daniele Frau, che ha condiviso con l’amico la sua passione per lo sport: «Il mio pensiero in primo luogo va sicuramente a Leonardo, ai suoi genitori e ai suoi fratelli, a cui rivolgo la più sincera vicinanza. In secondo luogo spero che venga fatta la dovuta giustizia per questo gesto orribile ma soprattutto perché hanno spezzato la vita di un giovane pieno di obiettivi. Purtroppo è difficile trovare le parole in certe situazioni, ma è ora che qualcuno paghi veramente per le azioni che commette. Leonardo ha sempre portato rispetto verso tutti ed sempre stato dalla parte degli amici. Lavorava duramente per costruirsi il futuro che aveva sempre sognato: con lui se n'è andata una parte di tutte le persone che conosceva».

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