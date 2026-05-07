Oggi la “visita di cortesia” a Palazzo Chigi 

Ad accogliere Marco Rubio oggi nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, che poi riceverà l'ospite nel suo studio, dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale, l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una «visita di cortesia». È facile immaginare che si parli dell'incontro tra Rubio e Leone XIV, che è il cuore della missione del ministro di Donald Trump, e su questo tema la premier non potrà che sottolineare come sia impossibile per un capo di governo italiano non esprimere il sostegno del governo «ad ogni azione e parola» del Papa.

Ma il clou del confronto diplomatico Italia-Usa è atteso nell'incontro previsto alla Farnesina tra segretario di Stato e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, suo omologo. Alla vigilia Meloni è stata impegnata in tre bilaterali, uno dopo l'altro: con il successore di Viktor Orban, Peter Magyar (si insedierà sabato come primo ministro), ha «confermato la solidità delle relazioni Italia-Ungheria»; con il premier libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh per un'ora e mezza ha discusso di progetti comuni sul gas e contrasto all'immigrazione irregolare (anche di cooperazione in materia di espulsioni e rimpatri volontari, dicono da Tripoli); e con Donald Tusk ha messo le basi per un nuovo Accordo di Amicizia con la Polonia.

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