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Calangianus.
08 maggio 2026 alle 00:27

Un’auto spezza in due un trattore 

Schianto sulla Tempio-Olbia: grave il conducente del mezzo agricolo 

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La scena che hanno visto ieri gli automobilisti arrivati a San Leonardo intorno alle 7 sembrava annunciare un disastro: un trattore spezzato in due in mezzo alla carreggiata e una Golf scaraventata dentro una scarpata a diverse decine di metri dalla strada. Sulla Tempio-Olbia, nel territorio di Calangianus, si è verificato l’ennesimo grave incidente, uno scontro con una dinamica impressionante. Il bilancio è questo: una persona ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale di Olbia, un’altra trasferita a Tempio e affidata agli specialisti del Paolo Dettori, un trattore praticamente inservibile, una utilitaria distrutta e pesanti disagi per la circolazione sulla Provinciale 38. L’allarme è scattato quando alcuni automobilisti hanno visto il trattore di traverso sulla carreggiata, quasi capovolto, e la Golf ridotta a un ammasso di lamiere con una persona intrappolata all’interno. Sul posto sono arrivati subito Polizia Stradale, Vigili del Fuoco di Tempio e personale del 118.

La dinamica

Gli agenti coordinati dal comandante provinciale Inti Piras hanno subito verificato che i due mezzi sono venuti a contatto mentre la Golf sorpassava il trattore. La persona che si trovava alla guida della macchina agricola ha avuto la peggio, scaraventata sull’asfalto e gravemente ferita. Per il trattorista si è reso necessario il trasferimento a Olbia in elicottero, si parla di un brutto politrauma (in Codice rosso). Dalla Golf è stata estratta una donna, le sue condizioni sono apparse subito non gravi.

Strada chiusa

La Provinciale 38 è rimasta chiusa sino a quando i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. L’operatore specializzato in soccorsi stradali, Vittorio Musselli, è intervenuto sulla Tempio Olbia con un veicolo idoneo (carro attrezzi per mezzi pesanti) e ha spostato il trattore dalla carreggiata. Le indagini sono state affidate al personale di Polstrada di Tempio. Deve essere chiarita la causa del contatto ad alta velocità della Golf con il trattore. La parte anteriore della macchina agricola è stata letteralmente divelta, circostanza impressionante che rende l’idea della violenza dell’impatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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