Una terna per il Consorzio, Seoni valuta i nomi 

Le carriere professionali di Andrea De Murtas, Ivan Casari e Stefano Aresu passeranno al setaccio del presidente della Provincia Ogliastra, Alessio Seoni, che assicura tempi brevi per la nomina. Il cda del Consorzio industriale, presieduto dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, è comunque «pienamente operativo», garantisce Seoni. Il cda, oltre al presidente della Provincia e al sindaco di Tortolì, è completato da Rocco Meloni, vicepresidente durante il mandato di Franco Ammendola.

La futura nomina rischia di essere accompagnata da strascichi polemici per le scelte della Camera di commercio. «Non sono decisioni che spettano a me. Non ho dubbi che la Camera di commercio - dice Seoni - abbia indicato le persone che riteneva più adeguate». Andrea De Murtas è titolare dell’impresa individuale “De Murtas Andrea”. Figlio del compianto deputato del PdCI Giovanni, tragicamente scomparso ventisei anni fa, è presidente del Tortolì calcio.

In corsa anche Ivan Casari, presidente del Cda della società “In centro Srls”, fratello di Uriam, responsabile territoriale di Confesercenti e tra gli aspiranti all’incarico prima che venisse cristallizzata la terna. Il terzo nome della rosa è Stefano Aresu, amministratore dell’impresa “Discava srl”.